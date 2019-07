Anacapri, classici internazionali della musica pop a Villa San Michele con Lise & Gertrud

Giovedì 25 Luglio 2019, 14:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sesto appuntamento della rassegna “Un’estate per sognare”, domani sera alle 20, presso la terrazza panoramica di Villa San Michele.A grande richiesta torna il duo composto da Lise & Gertrude, due voci e un violoncello, che interpreteranno, attraverso il proprio talento, la sottile ironia e l’innata spontaneità, classici internazionali della musica pop.La forza nel coinvolgere attraverso i loro mezzi espressivi – due voci e un violoncello, cui talvolta si accompagna il suono del pianoforte – è stata la chiave che ha reso popolare il duo, oggi tra i più affermati della scena musicale svedese.Irriverenti e senza filtri, Lise & Gertrude – al secolo Lise Hummel e Gertrud Stenung - danno vita a interpretazioni di pezzi celeberrimi attraverso sperimentazioni libere, per alcuni irrispettose, ma questa cifra le ha rese riconoscibili e sempre più apprezzate da un vasto pubblico.La Sovrintendente della casa museo, appartenuta al medico e scrittore svedese Axel Munthe, Kristina Kappelin, si dice entusiasta del ritorno delle due artiste che lo scorso anno sono state capaci di incantare l’intera platea. «La stagione culturale, e concertistica in particolare, di Villa San Michele nel primo mese di programmazione ha registrato quasi sempre il tutto esaurito e questo ci riempie di ottimismo per continuare in questa direzione: qualità prima di tutto e repertori che possano coinvolgere il pubblico».