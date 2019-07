Anacapri: musica barocca per il terzo concerto della rassegna estiva a Villa San Michele

Giovedì 4 Luglio 2019, 16:14 - Ultimo aggiornamento: 04-07-2019 16:15

Anacapri. Domani sera alle 20.00, nell'antica cappella di Villa San Michele, terzo appuntamento con la rassegna “Un'estate per sognare”. Dopo il sold out della scorsa settimana, tanta attesa per il terzo concerto della rassegna: un recital, dal titolo “Amore e Pazzia”, che avrà per protagonista il trio barocco, tutto al femminile, composto dal Kristina Hammarström (mezzosoprano), Gunnel Lundberg (pianoforte) e Monica Carlén (viola), che eseguirà pagine di Händel, Vivaldi, Brahms, Schumann.Alle ore 19, sulla terrazza del Café Casa Oliv, l’evento sarà preceduto dalla consegna a Salvatore Grimaldi del Premio Capri San Michele-Axel Munthe della XXXV edizione, che non fu possibile assegnare durante lo scorso ottobre.Il riconoscimento sarà dato – in forma privata – da Kristina Kappelin, sovrintendente di Villa San Michele e console on. di Svezia, con Fabiola Vacca, segretaria generale del premio Capri San Michele, fondato nel 1984 da Raffaele Vacca. Il Premio Capri San Michele-Axel Munthe è stato attribuito a Salvatore Grimaldi dalla Giuria presieduta da Lorenzo Ornaghi, per il suo contributo nello sviluppo di amichevoli e fruttuosi rapporti tra l’Italia e la Svezia.La rassegna musicale di Villa San Michele continuerà, ogni venerdì fino al 16 agosto: artisti svedesi e italiani si alterneranno presentando programmi – da quest’anno selezionati da Bo Löfvendahl- che spazieranno dal repertorio classico, al jazz fino a quello contemporaneo, grazie al contributo di Progetto Piano e al patrocinio dell'Ambasciata di Svezia.