Anacapri, a Villa San Michele va in scena l’opera per la rassegna un’estate per sognare

Giovedì 1 Agosto 2019, 14:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anacapri. A Villa San Michele, domani sera alle 20.00, per la rassegna di concerti al tramonto “un’estate per sognare” sarà di scena l’opera. Per il settimo concerto della kermesse, nell’incantevole scenario della casa museo del medico svedese Axel Munthe, saliranno sul palcoscenico il soprano Christina Nilsson e il pianista Magnus Svensson.Insieme trasformeranno la terrazza panoramica in un teatro d’opera, eseguendo brani dal repertorio di compositori celeberrimi come Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Richard Wagner e Richard Strauss.Nonostante la giovane età, Christina Nilsson è una delle cantanti svedesi più apprezzate nel panorama operistico. Tra i numerosi premi, ha ricevuto nel 2016 uno dei riconoscimenti più ambiti: il primo premio e il premio votato dal pubblico al Wilhelm Stenhammar International Music Competition. Magnus Svensson è un musicista straordinariamente versatile con un profilo rinomato nella scena musicale svedese. E’ un popolare accompagnatore e musicista da camera, ma si esibisce regolarmente anche come solista con molte delle orchestre più importanti.Kristina Kappelin, sovrintendente della casa museo, appartenuta al medico e scrittore svedese Axel Munthe, ha dichiarato di sentirsi soddisfatta per l’alto profilo degli artisti presenti in cartellone, apprezzati, settimana dopo settimana, da un pubblico sempre crescente ed entusiasta.La stagione concertistica che vede alternarsi artisti svedesi e italiani, continuerà fino al 16 agosto presentando programmi – da quest’anno selezionati da Bo Löfvendahl - che affronteranno repertori classici, ma anche più contemporanei, grazie al contributo di Progetto Piano e al patrocinio dell'Ambasciata di Svezia.