Sabato 18 Maggio 2019, 15:02

Dopo il live di ieri con la tribute band The Rolling Vibes, che sarà seguito venerdì prossimo - 24 maggio - da quello dei BeatleJuice, il weekend del Post di via Coroglio prosegue stasera con Andrea D’Alessio: una nuova serata targata Drop che si muoverà secondo il tema musicale #blackandwhite e vedrà protagonista il 28enne napoletano conosciuto per la sua partecipazione, nel 2013, ai provini della settima edizione di X-Factor Italia dove, sotto la guida di Morgan, arriva in semifinale. Così pubblica il suo primo album e il singolo “Venerdì”. Gli anni che seguono consolidano la sua carriera: Andrea D'Alessio si evolve come artista partecipando a diversi spettacoli teatrali e produzioni televisive nostrane; nel 2017 recita e porta la sua voce e la sua musica in “Ammore e Malavita”, pluripremiato film dei Manetti Bros al Festival del Cinema di Venezia. Nel 2017 pubblica il singolo “Goodbye”, al quale segue, nel 2018, il brano “Chi Per Un Sogno Non Mente”, che aprono la strada alla pubblicazione del suo secondo album. A seguire, dj set by Amed KEY - RSP e Dj Cerchietto.