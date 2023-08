Un abbraccio con la città natale. Dopo cinque anni Andrea Sannino torna a cantare ad Ercolano, l'ultima volta era ancora un emergente, ora è una star. Il 13 agosto il cantautore è in piazza Pugliano, dalle 21 a ingresso libero, il concerto fa parte della programmazione di «Ercolano=legalità+turismo» che propone il 12 la stand up comedy di Vincenzo Comunale e l'esibizione di La Maschera, e la chiusura il 14 con Tony Tammaro.

Sannino è felice ma non confuso di cantare davanti alla sua gente: «o scelto di stare solo, senza ospiti, per godermi una serata in esclusiva, come un figlio che torna dalla madre». Nell'ultimo album «Mosaico», duetta con Mario Biondi, Franco Ricciardi, Gigi Finizio, Clementino, ma per promuovere la serata ha riproposto sui suoi canali social il video di «Vico Santa Rosa», dall'album «Andrè» del 2018. Sfilano i luoghi dell'infanzia dell'artista che in un parlato racconta le sue origini: «A casa mia/ vasele e vase».

Sannino, torna in quella casa di basoli e baci.

«Sono emozionato perché ritorno in occasione di un importante appuntamento comunitario, la festa della Madonna di Pugliano è millenaria. E curioso di ritrovare quei vicoli in cui giocavo su una tavola di legno con le ruote, a contatto con il ventre puro e disagiato della mia città che ringrazio infinitamente per avermi salvaguardato dal verbo "possedere". Da piccolo non avrei mai pensato di avere, e figuriamoci di avere tanto: così ora riesco a capire l'importanza di ciò che arriva».

Lei abita vicino, tuttavia.

«Da tempo mi trovo a Portici, che è a due passi da Ercolano. Perciò mi definisco genericamente vesuviano. Ma non è un modo di dire: sono nato tra il Vesuvio e il mare, tra lava e acqua salata, mi sento cullato dal rumore delle onde e e protetto dal vulcano, anche se sembra un paradosso. Credo che la precarietà che ti dà l'essere nato ai piedi di un gigante pronto a esplodere dia un grande insegnamento: fare un passo alla volta».

A proposito di mare, è pronto per la versione teatrale di «Mare fuori»?

«Una nuova avventura che ho accettato con entusiasmo. Un successo annunciato e per me un ruolo di grande responsabilità, quello dell'educatore dei giovani reclusi. Con me gran parte del cast della serie tv, sarà un onore lavorare al loro fianco».

La scaletta di dopodomani?

«Molto condizionata dal fatto che sarò a Ercolano. Ci sarà la prima parte dell'ultimo lavoro, "Mosaico", che già nel titolo evoca i magnifici ritrovamenti degli scavi, poi i miei classici e anche brani vecchi, dedicati alla mia città. Come il primo che ho scritto, "Pè l'età che tengo", il racconto di una Ercolano che usciva dal racket. Era tempo che non la proponevo».

Recentemente ha donato 2 defibrillatori a Ercolano.

«Anche in passato ho cercato di ringraziare la mia terra come farei portando un dono a mia madre. Negli anni scorsi ho sostenuto la costruzione di un campo di calcio pubblico e gratuito e la ristrutturazione di una biblioteca. Per le iniziative di solidarietà devo molto all'associazione Quelli di Piazza Plebiscino e al presidente del sodalizio Salvatore Formicola, per quest'ultima desidero ringraziare la Croce Rossa di Ercolano».

Qual è la canzone dell'ultimo album che sta andando meglio?

«Spopola "1985". È l'anno in cui sono nato, ed è un omaggio a un periodo d'oro per Napoli. La città tornava ad avere una ribalta internazionale con l'arrivo di Maradona e la musica di Pino Daniele, nonostante i conflitti e i drammi, dalla camorra al post terremoto. Mi impressiona che vada forte tra i giovani che quel decennio non l'hanno vissuto, come se avesse una patina e una luce speciale.

Ma forse aveva ragione Lucio Dalla, il mito che mi lanciò, quando diceva che il tempo è relativo e che il futuro, appena lo pronunci, è già passato».

Come continua la sua estate?

«Cantando sempre, da maggio a ottobre è una no stop e ad agosto non c'è una sera in cui non faccio concerto. Prossimamente sarò in diversi luoghi del Sud, soprattutto Campania e Puglia, tra feste padronali e sagre, una dimensione che mi affascina».