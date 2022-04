Riapre l’Anema e Core, Pasqua e musica a Capri

Torna il By Night sull’isola azzurra. Giovedì 14 aprile riapre la famosa Taverna Anema e Core che con le sue note, le sue canzoni e la particolare e coinvolgente atmosfera che si vive al suo interno è riuscita ad entrare nel Gotha dei locali notturni non solo in Italia. Un vero e proprio tempio del divertimento made in Capri. L’Anema e Core capitanata come sempre dal Patron e creatore del locale il mitico chansonnier Guido Lembo e da Gianluigi Lembo che da oltre 5 anni è una presenza fissa sul palco del locale, che è diventato “anima e cuore” dell’Isola azzurra, è il simbolo di una tradizione evergreen dove la canzone napoletana convive con un repertorio moderno e internazionale.

Torna la dolce vita caprese all’insegna del divertimento e della musica By Night, una serata all’Anema e Core è un rito irrinunciabile per giovani, habitué e appassionati di Musica Live di ogni nazione. Per tanti l’ascesa all’Anema e Core è diventata una tappa obbligata per unirsi ai cori canori cantati dal palco dove i Lembos, padre e figlio, si alternano improvvisando, con grande maestria, performance musicali coinvolgendo i Super Vip diventati loro amici che li affiancano sul palco esibendosi in divertenti Gag.

Dai divi del Calcio Storico come Ciro Ferrara, Fabio Cannavaro, ai campioni di oggi come Lorenzo Insigne, Ciro Immobile, Federico Chiesa, Dries Mertens ovvero per i Napoletani “Ciro”, e sempre per restare nel campo sportivo, le star del Basket NBA, Lebron James e Michael Jordan. Ed anche quest’anno non si perderanno le serate con Guido e Gianluigi i personaggi dello Star System come Katy Perry, Orlando Bloom, Mario Biondi, Vanessa Hudgens, Leonardo Di Caprio, Jennifer Lopez, Biagio Izzo, Stefano De Martino, Francesco Paolantoni ed il caprese d’adozione Alessandro Preziosi, il bello e bravo attore a tutto tondo che spazia dal piccolo al grande schermo e sui palcoscenici dei teatri più famosi d’Italia. Con la riapertura della taverna e del 90% degli alberghi e delle Boutique griffate la stagione turistica caprese riparte quindi con la musica sperando che si calmino i venti di guerra che soffiano minacciosi e che la vita anche a Capri possa riprendere quei ritmi, le abitudini, e le atmosfere che l’hanno resa famosa e amata in tutto il mondo, luogo ambito per trascorrere la vacanza.