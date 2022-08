Ischia, Antonio Scafuri in concerto ad Ischia a Piazza degli Eroi

Fa tappa all’Isola Verde il tour estivo 2022 di Antonio Scafuri, che si prepara ad incantare gli spettatori con un suggestivo concerto in programma Martedì 16 agosto alle 21.00 nella splendida cornice del Calise di Piazza degli Eroi. Ad accompagnarlo sul palco ci sarà il musicista Sandro Amato, mentre la chiusura della serata verrà affidata al dj-set targato Rastiello, tutti talentuosi artisti della scuderia musicale Inside_Ita, partner dell’evento. Le canzoni di Antonio raccontano le diverse sfumature delle emozioni, e ci accompagnano in un delicato viaggio che passa attraverso l’amore, la delusione, la rinascita, la solitudine.

Il cantautore partenopeo si esibirà con i suoi singoli di maggiore successo (come 03.00 a.m. e Ridere), e un posto speciale nella scaletta sarà sicuramente occupato da Lassame sta’, scritto a 4 mani con Amato e attualmente in rotazione su Radio Punto Nuovo. Non mancheranno diversi brani inediti che stanno dando forma al suo primo Ep - in via di pubblicazione - e rivisitazioni tutte personali di importanti pezzi amati dal grande pubblico.

Il concerto ad Ischia arriva nel mezzo di un’estate davvero ricca di successi per l’artista campano. L’ultimo in ordine di tempo riguarda la conquista del prestigioso palco del Meeting degli Indipendenti in programma a Faenza all’inizio di ottobre, dove Scafuri condividerà la scena con nomi del calibro di Gianluca Grignani, Ditonellapiaga e Pierpaolo Capovilla. Antonio Scafuri vi aspetta, dunque, martedì 16 agosto al Calise, per una serata all’insegna della buona musica, delle emozioni e di una bella estate ancora tutta da godere.