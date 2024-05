Napoli, al «Noisy Naples Fest» c'è anche Tony Effe

Un nuovo nome si aggiunge al cartellone del Noisy Naples Fest 2024.

Dopo gli annunci delle due date nei palasport di Roma e Milano e dell’Icon Summer Tour, TONY EFFE annuncia adesso un concerto esclusivo anche a Napoli. Giovedì 4 luglio si esibirà all’Arena Flegrea alla settima edizione del Noisy Naples, nel suo unico live in Campania.

Questo tour estivo, prodotto da Vivo Concerti, che farà tappa nei principali festival italiani, sarà l’occasione per Tony Effe di presentare le hit di ICON, il nuovo album certificato Disco d’Oro. Il suo secondo lavoro da solista, dopo l’avventura con la Dark Polo Gang, lo ha portato da diverse settimane in vetta nella classifica FIMI/GfK.

I biglietti per assistere al concerto di Tony Effe all’Arena Flegrea saranno in vendita dal 24 maggio alle ore 12 su Etes. Per info: https://bit.ly/TonyEffe_Napoli

Classe 1991 originario di Roma, dopo l’avventura con la Dark Polo Gang, Tony Effe debutta da solista nel 2021 con il disco "Untouchable", con il quale arriva alla prima posizione della classifica italiana degli album (FIMI/GFK).

Con la collaborazione dei produttori Drillionaire, Sick Luke e Luke Lies, "Untouchable" si configura come un album in grado di sorprendere, mischiando sonorità diverse, ma che soprattutto ribadisce un concetto molto importante "Nel 2021 la Trap vive ancora". Untouchable si conferma disco di platino ed i singoli all'interno Effe (platino), Colpevole (Oro) e Ke Lo Ke (Oro).

Nel corso del 2022 e del 2023, Tony continua a pubblicare nuova musica e collabora con numerosi artisti della scena rap e pop. Inoltre, arrivano altre certificazioni, come il singolo "Michelle Pfeiffer" con Rose Villain che ottiene la certificazione di platino e "Cadillac" con la SFL che viene certificata oro. A giugno 2023, Tony Effe pubblica insieme ad Emma Marrone il singolo "Taxi Sulla Luna" prodotto da Takagi & Ketra.

Il 15 maggio 2024 pubblica il suo secondo album ICON: nove brani che contengono i featuring con Sfera Ebbasta & Geolier, Simba La Rue, Lazza & Capo Plaza, Ghali, Bresh & Tedua, Side Baby & Pyrex, Guè, Rose Villain, Emma & Takagi & Ketra. Il disco debutta direttamente al primo posto nella classifica FIMI/GfK.

Il 23 maggio 2024 esce, invece, “Sesso e Samba”, hit firmata dalla coppia inedita Tony Effe e Gaia, destinata a diventare tormentone di questa estate.

Il concerto di Tony Effe all’Arena Flegrea si aggiunge al cartellone della settima edizione del Noisy Naples Fest che ha già annunciato i live di Coez e Frah Quintale l’11 luglio, Subsonica e 99 Posse il 12 luglio, Ariete il 18 luglio, Xavier Rudd il 9 agosto e Edoardo Bennato il 20 settembre. Per info: www.noisynaples.com