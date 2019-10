Sanremo Giovani, Cristina Cafiero raggiunge le selezioni finali

Cristina Cafiero, che fa parte della Martucci Sisters, formazione che prende il nome dal Conservatorio di Salerno, ha superato le selezioni per Sanremo Giovani. Un importante risultato per il progetto "Social Recording Studio", il percorso formativo finalizzato alla produzione musicale indipendente e alla pratica delle tecnologie musicali in corso presso il Centro Polifunzionale Arbostella nell'ambito dell'iniziativa “Spazio Multifunzionale Salerno”, promosso da Regione Campania e Comune di Salerno - Assessorato alle Politiche Sociali.



Il brano "In punta di piedi" di Cristina Cafiero ha superato i primi step: la giovane cantante salernitana fa parte dei 65 artisti selezionati tra le 842 domande pervenute al celebre concorso canoro. Il brano è stato arrangiato e registrato all'interno delle attività del progetto ideato da Musikattiva e curato da Nello Giudice, musicista e produttore musicale, figura guida dei giovani corsisti che partecipano alle attività, grazie alla sua esperienza maturata in 30 anni di attività musicali con Pino Mango. L'aspetto tecnico del progetto è curato da Alessandro Fontana che oltre al lavoro di fonico, guida i corsisti nella pratica delle tecnologie musicali.

