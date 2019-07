Ars Nova Napoli in concerto al Cimitero delle Fontanelle

Martedì 23 Luglio 2019, 10:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nell’ambito della rassegna Benvenuti al Rione Sanità ed in collaborazione con Upside, Fondazione di Comunità San Gennaro, con il patrocinio morale della III Municipalità del Comune di Napoli e grazie al sostegno di UnipolSai Assicurazioni, martedì 23 luglio alle ore 20, gli Ars Nova Napoli tornano ad esibirsi nella loro città in una location unica del Rione Sanità, il suggestivo Cimitero delle Fontanelle ( via Fontanelle 80 – Napoli), con ingresso gratuito.Tralasciando i binari canonici della ricerca etnografica degli ultimi anni, gli Ars Nova Napoli hanno da sempre mantenuto un suono proprio senza mai rinchiudersi in repertori classici tradizionali, lavorando su melodie e parole comuni a svariate comunità d’Europa, proponendo nel loro primo album di inediti, una musica senza barriere che li vede impegnati in un tour promozionale tra l’Italia e l’Europa.E senza acqua la terra more, è il loro secondo album – primo di inediti - pubblicato lo scorso 24 maggio con Apogeo Records disponibile in cd e su tutte le piattaforme digitali.Benvenuti al Rione Sanità è una rassegna di eventi culturali, visite guidate, concerti, spettacoli, animazione per i piccoli ed offerte culinarie delle eccellenze del territorio. Questa quinta edizione è stata resa possibile grazie al contributo di Unipol Sai unitosi alla sinergia di Fondazione di Comunità di San Gennaro ed Alessandro Siani.Info evento: Ars Nova Napoli in concertoCimitero delle Fontanelle 80 – NapoliIngresso gratuito