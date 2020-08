ARTerie, Ciccio Merolla a Pietrarsa e Tony Tammaro al Complesso Monumentale dell'Annunziata

#ARTerie, rassegna di musica, teatro, cinema e danza, organizzata grazie a una forte sinergia tra l’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli e il servizio turismo, prosegue, con altri ventuno eventi a ingresso gratuito (prenotazione obbligatoria), in programma da giovedì 6 a lunedì 10 agosto in sette luoghi, dal centro alla periferia della città: Villa Comunale di Napoli, Parco del Poggio (Colli Aminei), Parco Attianese di Pianura, Arena del Museo Ferroviario di Pietrarsa, Villa Comunale di Scampia, Cortile del Complesso Monumentale dell’Annunziata e Cortile del Macadam a San Giovanni a Teduccio,



All’Arena del Museo Ferrioviario di Pietrarsa arriva la musica di Ciccio Merolla in “Sono solo Suono” (9 agosto) mentre nel Cortile del Complesso Monumentale dell’Annunziata ci sarà Tony Tammaro in “La sociologia sta sotto casa mia” (10 agosto). Nel Cortile dell’Annunziata anche il teatro con Carlo Gallo in “Bollari. Memorie dallo Ionio” (6 agosto) e il cinema con la proiezione di “Nevia”, diretto nella regia da Nunzia De Stefano (7 agosto). Sabato 8 agosto, nel Cortile del Madacam a San Giovanni a Teduccio arriva Bustheatre, un autobus viaggiante con attori, circensi e saltimbanchi, che stazionerà nel quartiere di San Giovanni a Teduccio con spettacoli per famiglie e laboratori all’aperto per i bambini del quartiere. Tutti gli spettacoli iniziano alle 21. Prenotazione obbligatoria: jescesole02@gmail.com - 081 5520906 – 3388176452 (whatsapp).



Nella Villa Comunale di Napoli, in programma “Mater Mediterranea” con Gabriella Colecchia, Enzo Amato, Carolina Aterrano (6 agosto), “E primme vase tuoie l’aggio avute io” con Lalla Esposito e Massimo Masiello (7 agosto), “Fiabesca” con Massimo Andrei, Eduarda Iscaro e Vincenzo De Lucia (8 agosto), “Una Coppia da definire” con Rosaria De Cicco e Ernesto Lama. Sul palco del Parco Attianese di Pianura, spazio a “Argiento Vivo” con Carlo Faiello (6 agosto), “Faccia, Maschera e Mascherina!” con Lino D'Angiò (7 agosto), cabaret con Ivan & Cristiano (8 agosto), “Il fatto è questo…Statemi a sentire” con Diego Sanchez (9 agosto). In entrambi i luoghi, gli spettacoli iniziano alle 21. Prenotazione obbligatoria: info@ravellosrl.com.



Nella Villa Comunale di Scampia la Compagnia Teatrale Punto e A Capo porta in scena “Masaniello” di Elvio Porta e Armando Pugliese (6 agosto, ore 20). Qui, il programma prosegue con “Mater Mediterranea” di Enzo Amato, in scena con Gabriella Colecchia Soprano (7 agosto), Antonella Morea in “Dove c’è il mare” (8 agosto), Lalla Esposito e Massimo Masiello, accompagnati da Antonio Ottaviano in “Sfogliatelle e altre Storie” (9 agosto). Inizio spettacoli: ore 19. Prenotazione obbligatoria: Il Canto di Virgilio: 3388615640 – 0813425603.



Al Parco del Poggio (Colli Aminei), ci saranno Extra Napoli Orkestra con



Barbara Buonaiuto, Paolo Del Vecchio, Luca Urciuolo, Sasà Pelosi e Ivan Lacagnina (6 agosto), Carlo Faiello In Concerto con “Argiento Vivo” insieme alla Santa Chiara Orchestra (7 agosto), Lalla Esposito in “Concerto Blu”, accompagnata da Antonio Ottaviano (8 agosto), Mario Maglione, insieme a Michele Cordova in ‘Mandulinata a Napoli (9 agosto). Inizio spettacoli: ore 21. Prenotazione obbligatoria: Il Canto di Virgilio: 3388615640 – 0813425603.





#ARTerie è finanziato con Fondi POC 2014. Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito. In ottemperanza alle norme imposte dall’emergenza da Covid 19 è obbligatoria la prenotazione.



È possibile consultare il programma completo di #ARTerie sul sito www.comune.napoli.it.



© RIPRODUZIONE RISERVATA