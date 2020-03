Aspettando Piano City Napoli, #HouseConcertLab in casa

La musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c'è fuori" diceva Johann Sebastian Bach. In attesa delle nuove date della VII edizione di Piano City Napoli, l’organizzazione ha deciso di promuovere la rassegna online “ASPETTANDO PIANO CITY NAPOLI 2020…io suono da casa”. Dal 26 al 29 marzo, negli stessi giorni in cui si sarebbe dovuta tenere la manifestazione, si potranno ascoltare dei concerti in diretta dalle abitazioni dei pianisti che si sono resi disponibili ad aderire a questa iniziativa. Ben 51. Per farlo basterà collegarsi ai loro canali sociali con #HouseConcertLab, i link delle dirette saranno comunicati sui social di Piano City Napoli. Anche l’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli e la Scabec promuoveranno la manifestazione ospitando alcuni live sulle rispettive pagine Facebook.



Quattro gli appuntamenti live ospitati sulla pagina Facebook dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli nell'ambito della rassegna #NONFERMIAMOLACULTURA.



Si comincia giovedì 26 marzo alle ore 19,30 con l’evento PIANO BATTLE che vedrà l’ideatore della manifestazione Andreas Kern sfidare il collega Paul Cibis. Una gara fra pianisti, uno scontro a suon di musica il cui verdetto sarà affidato al pubblico che potrà votare in diretta.



Venerdì 27, ore 16, 30 toccherà al Duo pianistico Monti-Bianco, che presenterà Bach-Reger Variazioni Goldberg per due pianoforti.



Sabato 28 marzo, ore 19,00, Live della pianista internazionale Stefania Tallini (in foto)

Domenica 29, ore 19,00, Recital pianistico di Genny Basso dal titolo “Mezz’ora in compagnia di Mozart e Chopin”.

Anche la Scabec promuoverà la manifestazione ed ospiterà alcuni live sulla propria pagina Facebook.



Due quelli ospitati sulla pagina Facebok di Scabec.

Sabato 28 marzo

Napulitanata - Pasquale Cirillo ore 17.00

Elpidia Giardina plays Pink Floyd ore 21.30

Domenica 29 marzo

Luca Alemagna "la musica nel cinema" ore 16.00

Maria Grazia Ritrovato ore 18.30



"PIANOCITY 2020 è sostenuto e promosso dalla Regione Campania, nell'ambito del progetto "Creator Vesevo - in cammino tra le gemme Unesco da Napoli a Pompei", l'itinerario culturale per la valorizzazione dei siti Unesco Centro Storico di Napoli e Aree archeologiche di Pompei ed Erclano e Torre Annunziata" .

Il progetto è finanziato con fondi POC (Programma Operativo Complementare) Regione Campania 2014-2020.

