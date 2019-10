«Autunno Musicale» a Napoli, al via la rassegna a cura di Musica Libera

Giovedì 10 Ottobre 2019, 17:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalla musica da camera al recital pianistico romantico sino alle serenate per strumenti a fiato. Un programma che spazia tra nuove proposte e graditi ritorni. L’ottava stagione della rassegna “Autunno Musicale”, a cura dell’associazione Musica Libera ospitata da Il Canto di Virgilio parte il 27 ottobre e si chiude il 22 dicembre: 4 concerti tra il Centro di Cultura Domus Ars (via Santa Chiara, 10) e la Sala Armonia Cordium (Piazza Museo Nazionale, 9).“Il primo appuntamento di questa stagione è con una coppia di giovani, valenti musicisti, per una disamina delle diverse forme di musica vocale da camera nel corso dei secoli, dal '600 al '900. La bellissima voce del mezzosoprano Emanuela de Rosa, accompagnata dal pianoforte sapiente di Adrianalfonso Pappalardo, condurrà il pubblico nei meandri di ascolti rari e significativi di quest'immenso repertorio. Per continuare il 9 novembre con il recital pianistico di Alessandro Meloni, allievo di un nostro socio onorario, Genny Basso che ha studiato con Luigi Averna e poi con Aldo Ciccolini di cui è stato assistente negli ultimi anni. Per il 24 novembre ci sarà il gradito ritorno del trio Sophia: violino, flauto e pianoforte che incastonerà una rara esecuzione di un brano di Niccolò Porpora, fra l'ascolto di J. S. Bach prima, e di suo figlio Philip Emanuel poi.Chiuderemo per i saluti di buone feste, con il concerto del 22 dicembre, in cui il Megaride Ensemble, formato da giovanissimi alunni del Conservatorio S. Pietro a Majella di Napoli, sotto l'attenta guida del direttore, Demetrio Moricca ci porterà nel mondo delle serenate per strumenti a fiato, dal classicismo di Mozart, all'ottocento francese di Gounod, e tedesco di J. J. Raff. Una rassegna in linea con i nostri dettami, dando spazio alle nuove generazioni, senza dimenticare chi ha più esperienza, e alle presenze sul nostro territorio”, spiega Lucio De Feo, presidente di Musica Libera.Ad inaugurare la rassegna, domenica 27 ottobre alle ore 11 presso la Domus Ars di via Santa Chiara 10, il concerto “La voce nella musica da camera dal ‘600 al ‘900” con Emanuela de Rosa mezzosoprano e Adrianalfonso Pappalardo al pianoforte. A seguire, sabato 9 novembre ore 11 alla Sala Armonia Cordium di Piazza Museo Nazionale, 9 il Recital pianistico di Francesco Alessandro Meloni. Musiche di Beethoven, Chopin, Rachmaninoff. Unico concerto della rassegna ad ingresso gratuito. Domenica 24 novembre, ore 11 si ritorna alla Domus Ars con il Trio Sofia formato da Viviana Correra al flauto, Luca De Angelis al violino e Filomena Scala al pianoforte. Musiche di J. S. Bach, N. Porpora e E. Bach. La rassegna si conclude domenica 22 dicembre alle ore 11 alla Domus Ars con “Le serenate per fiati” a cura della Megaride Ensemble, diretta da Demetrio Moricca. Musiche di W. A. Mozart, C. Gounod, J. J. Raff.Per i concerti alla Domus Ars: biglietto di ingresso 12 euroIl concerto alla Sala Armonia Cordium è ad ingresso gratuito.Centro di Cultura Domus Ars: tel. 081- 3425603Associazione Culturale Musica Libera: tel 329 8366678Saranno attive tutte le convenzioni.