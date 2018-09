Blond's Trip, ritorna il festival di musica elettronica «raffinata»

Martedì 18 Settembre 2018, 17:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In Campania un nuovo festival internazionale di musica elettronica raffinata, evoluta, pensata. Dopo anni di assenza torna con vigore un grande evento di Electronic Music di derivazione glitch pop, ambient, dance e rock.La direzione artistica è a cura di Peppe Guarino già alla guida del Rockalvi Festival, noto a più per il grande lavoro svolto in questi anni con l'Associazione Camilla la Stella che Brilla Onlus che raccoglie fondi a favore dei bambini affetti da malattie rare.La terza edizione del Blond's Trip si svolgerà il 5 e 6 ottobre nella splendida cornice del Casale di Teverolaccio a Succivo con ingresso gratuito, con contributo libero.Il festival, prodotto senza finanziamenti pubblici ma che gode del patrocinio morale del Comune di Succivo, è nato per omaggiare un amico dell'associazione ArteNova prematuramente scomparso e punta a creare aggregazione e cultura musicale con l'intento di rendere l'affascinate Casale la prima casa stabile per un festival di arti elettroniche.Venerdì 5 ottobreore 19:00 Apertura Porte // Radio Blond’s TripPlouf (IT) live setHz Connection 432 (IT) live setMr. Silla (Múm) (IS) live set, data unica Sud ItaliaAnchorsong (J) A/V live set, data unica Sud ItaliaSandro S & Joe Es (Live + Djset)Sabato 6 ottobreore 18:00 Apertura Porte // Radio Blond’s TripThe Delay In The Universal Loop (IT) live setFLEE (Ferrara Luigi/Emanuele Errante) (IT) live setPlatonick Dive (IT) A/V live setPerdurabo (Apparat) (IT/D) live set, data unica Sud ItaliaPaska Namless (IT) live setMolte le attività collaterali ai concerti. Ci sarà Area Food, Area Relax, Stand Artigianali, Etichette discografiche, Associazionismo. Due mostre fotografiche a cura di Nicola Mottola dal titolo "Paese mio che mi sei vicino" e "Crackling Water" di Federica Di Lorenzo mentre il disegnatore Kevin Scauri presenta la mostra "Immagini chiassose per timpani visionari".Non ultimo un esperimento dal vivo di MusicaTerapia dal titolo Movement Vibration: l'esperienza di musicoterapia vibrazionale di Hzc 432, proposta con successo in alcuni festival europei, arriva anche in italia al Blond's Trip. Un'esperienza "allenante" consistente in un connubio tra musicoterapia vibrazionale e movimento consapevole, con l'obiettivo di coordinare corpo fisico, corpo emozionale e corpo spirituale. Ad ogni fase dell'attività motoria basata sulla percezione del proprio essere in contino divenire, corrisponde una frequenza acustica specifica, poichè tutte le parti del corpo umano vibrano secondo una differente oscillazione.La partecipazione è a ingresso limitato e su prenotazione.