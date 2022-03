Bohemian Symphony, l'opera rock in scena all'Augusteo

Bohemian Symphony l'opera rock che ripropone i più grandi successi dei Queen arriva al Teatro Augusteo di Napoli lunedì 28 marzo.

Definito dal pubblico «uno spettacolo travolgente», Bohemian Symphony – Orchestra Queen Tribute attraversa gran parte della discografia dei Queen grazie alle potenti voci di Alessandra Ferrari, Roberta Orrù, Andrea Casali e Damiano Borgi, sostenute dall’energia della rock band di Enrico Scopa, Andrea Palmeri, Giacomo Vitullo, Lorenzo Milone e la raffinatezza degli arrangiamenti orchestrali de The Queen Orchestra, composta da fiati, ottoni, archi e percussioni, diretta dal Maestro Luca Bagagli.



La messa in scena di Bohemian Symphony, scritta da Giacomo Vitullo, è arricchita dalla partecipazione di Daniele Monterosi nel ruolo di narratore che svelerà al pubblico le tante curiosità che si celano dietro la genesi e la storia delle canzoni della band britannica.

Due ore di puro spettacolo per rivivere l'immensa eredità del repertorio dei Queen con proiezioni e live camera show che impreziosiscono brani indimenticabili come The Show Must Go On, Barcelona, Under Pressure, Somebody to Love: un vero e proprio omaggio allo straordinario talento di Freddie Mercury e alla sua band.



Gli interpreti: Damiano Borgi - voce Andrea Casali - voce Roberta Orru – voce Alessandra Ferrari - voce, Lorenzo Milone - chitarra Enrico Scopa - pianoforte, tastiere, cori Andrea Palmieri - batteria Giacomo Vitullo – basso e cori. Con Daniele Monterosi - narratore e The Queen Orchesta diretta da Luca Bagagli.