Al via il «Caivano Music On»: tre giorni di musica, moda e cabaret

Semaforo verde per il “Caivano Music On”, una tre giorni di musica, moda e cabaret, patrocinata dal Comune.

Suggestiva location degli eventi sarà la storica piazza Cesare Battisti (di fronte al Castello Medioevale del XIV secolo). Il via venerdì 30 settembre (ore 20) con la performance della famosa rock band di Scampia ‘A67, il gruppo musicale che trae il nome proprio dalla legge 167 per l’edilizia popolare, che ha permesso l’edificazione dell’agglomerato di Scampia

Il giorno successivo (ore 20), invece, sarà dedicato alla canzone italiana con un omaggio a Massimo Ranieri. Sul palco si esibirà la tribute band “Io canto Massimo”, che interpreterà i brani che hanno segnato la fantastica carriera dell’artista partenopeo.

Domenica 2 ottobre (inizio ore 19.30), spazio per la moda con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze del territorio con la manifestazione “Caivano moda”.

Un defilè, questo, giunto alla 18esima edizione e organizzato dal direttore artistico Michele Trasparente. Sul palcoscenico si alterneranno splendide modelle e modelli professionisti, ma sfileranno anche modelli “in erba”, che indosseranno abiti e accessori di aziende locali. Seguirà l’attesa esibizione del noto artista Tony Tammaro.

Intanto oggi (ore 21), presso la Chiesa di San Pietro Apostolo, in via Don Minzoni si conclude l’iniziativa del Comune “Estate Caivano” con il gran concerto di musica classica “Una notte all’Opera”, diretto dal maestro Giuseppe De Domenico. In programma le più belle composizioni di Verdi, Mozart, Donizetti, Bach, Chopin, Morricone, Listz e Cesar Frank. Ingresso gratuito.