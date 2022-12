KamAak, Tommaso Primo in concerto ​al Cam Museum di Casoria

Sabato 17 dicembre, dopo il successo alla Milano Music Week per il concerto di presentazione organizzato dall’etichetta INRI Classic, KamAak presenterà Avòta al Cam Museum di Casoria in occasione degli appuntamenti culturali del Museo di arte contemporanea #Aperiart.

Ospite della serata il cantautore partenopeo Tommaso Primo. La serata si arricchirà del dj set di Irene Pompeo in arte M Vega e con l’exibition di Christy Mitterhuber dal titolo “We in red”.

La composizione costituisce il terzo ed ultimo brano della trilogia dal titolo Imperfect Disconnect pubblicato con l’etichetta Inri Classic, e si realizza in un progetto di ricerca ed inclusione dal titolo “Avòta”.

KamAak con un ensemble di archi, fiati e percussioni si è esibito nelle vele di Scampia, divenute vero e proprio “Teatro a cielo aperto”, in un repertorio di musica neo-classica di composizioni inedite che ha coinvolto, tra l'altro, alcuni giovani talenti del Liceo Musicale di Scampia “Melissa Bassi”, istituzione fortemente attiva sul territorio che ha sostenuto e supportato l’iniziativa.

«Vogliamo portare la poesia, la bellezza della musica classica, degli strumenti d’orchestra in un ambiente totalmente nuovo ed inusuale, coinvolgendo chi magari a teatro non verrebbe facilmente, abbiamo voluto ricreare il teatro in quei luoghi che si sono trasformati» hanno spiegato Luigi Castiello e Stella Manfredi componenti di Kamaak.

Sulla scia positiva tracciata dall’apertura del Complesso Universitario Scampia della Federico II di Napoli, si prosegue ad estrapolare le grandi potenzialità del territorio, ed in generale di tutta la periferia, per allontanarla dagli abusati stereotipi negativi che l’affliggono da decenni, dando un volto nuovo a tutta questa realtà.