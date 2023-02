Canio Loguercio, giovedì 9 febbraio in concerto alla Galleria Toledo di Napoli

Canio Loguercio in concerto domani giovedì 9 febbraio 2023 alle 21 alla Galleria Toledo ai Quartieri Spagnoli. Il cantautore ritorna in scena con un nuovo progetto, «A fil’ ’e voce», che anticipa la prossima uscita di un disco live completamente acustico, in cui propone il suo personalissimo approccio alla canzone napoletana. Il concerto è una messinscena di appunti sparsi, derive sentimentali e canzoni sussurrate, per una sorta di drammaturgia intima e ironica sulla perdita e la nostalgia. Un viaggio fra ammore e memoria di canzoni originali e della tradizione classica napoletana, riproposte in una forma inedita e acustica, con dei musicisti straordinari: Giovanna Famulari al violoncello e voce, Massimo Antonietti alla chitarra, Ermanno Dodaro al contrabbasso.