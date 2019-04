Taglio di capelli e musica: a Napoli la festa dei 50 anni di Vinile 69

Venerdì 19 Aprile 2019, 12:15 - Ultimo aggiornamento: 19-04-2019 12:42

Un salone di barbiere trasformato in sala da concerto. E così mentre ci si taglia i capelli si ascolta musica direttamente dai vinili. È questa l'idea di Vinile69, lo storico negozio del Vomero in via Ruoppolo che, per festeggiare i 50 anni, ha rinnovato il brand e ha organizzato un concerto per domani sabato 20 aprile (ore 19). A esibirsi saranno i Beat Flowers, cover band napoletana dei Beatles che ripropone le storiche hit del gruppo musicale più famoso della storia in chiave acustica con voci, chitarra (Francesco Frullo), percussioni (Patrizio Buonaiuto) e violoncello (Marco Di Palo).Un modo per legare ancora di più la musica, antica passione del titolare Marco Romano, figlio d'arte, all'attività quotidiana. Da qualche settimana, infatti, i clienti di Vinile69 possono ascoltare i loro dischi d'epoca durante il taglio dei capelli grazie al giradischi installato nel salone. Un modo per fare un salto nel passato calandosi nelle atmosfere che vanno dalla musica punk a quella rock delle origini, dalle grandi hit internazionali agli straordinari pezzi dell'esordio della moderna musica partenopea degli Osanna e dei Napoli Centrale.