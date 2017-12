Capodanno 2018: Pizzaiuoli Unesco Band sul palco di piazza del Plebiscito

Giovedì 28 Dicembre 2017, 19:28 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2017 19:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il regalo più bello per Napoli questo Natale è arrivato dall’Unesco. Infatti, lo scorso 7 dicembre l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura ha stabilito che l’antico mestiere del pizzaiuolo napoletano debba essere riconosciuto come patrimonio immateriale dell’umanità. E allora durante la grande festa del 31 dicembre, che si terrà in piazza del Plebiscito in occasione del Capodanno 2018, non poteva mancare un riferimento a questo prezioso obiettivo centrato da Napoli e dai Napoletani.Per questo gli organizzatori dell’evento hanno voluto che sul palco ci fosse una rappresentanza della categoria. Ad affiancare Gianni Simioli nella conduzione della serata, quindi, ci sarà la Pizzaiuoli Unesco Band, un gruppo di quattro giovani artisti della pizza formatosi per l’occasione, che assisterà il direttore artistico nella presentazione dello spettacolo. «Per noi era importante, nella notte più sfavillante dell'anno, celebrare il grande trionfo di Napoli con questo importante riconoscimento per una delle eccellenze napoletane, la pizza, patrimonio Unesco – spiega Simioli –. Portare sul palco questi giovani piazzaiuoli, in questa lunga notte, sarà una festa nella festa».«Quando Gianni Simioli ci ha chiamato per quest'idea di essere tra i presentatori del Capodanno 2018, mi sono lusingato e piacevolmente meravigliato al tempo stesso per il fatto di aver scelto dei giovani ed emergenti pizzaiuoli – confessa Toto Sorbillo dell’omonima pizzeria, uno dei quattro ragazzi chiamati a rappresentare chi fa della pizza un’arte –. Speriamo che piazza del Plebiscito sia la prima tappa di un tour che potrebbe portarci in giro per l'Italia a raccontare di questa grande risorsa napoletana che è la pizza». Gli altri tre componenti della Pizzaiuoli Unesco Band sono: Ciro Gallo di Pizza Prestige, Emanuele Fusco di Pizza a portafoglio da Gennaro Salvo, Pasquale Gueli dell’Antica pizza Fritta da zia Esterina Sorbillo.Oltre a dilettarsi nella presentazione, il gruppo sarà protagonista anche di un momento musicale nel corso della serata. Infatti, nel repertorio della canzone napoletana sono tanti gli omaggi alla pietanza più famosa del mondo. E il più conosciuto componimento dedicato a quello che è un vero e proprio monumento della napoletanità s'intitola proprio “‘A pizza”. Una canzone straordinariamente allegra nelle strofe, ma addirittura travolgente nel ritornello con il famoso tormentone, che recita: “Ma tu vulive ‘a pizza, ‘a pizza, ‘a pizza…“. Nulla può il protagonista della canzone per accontentare la sua morosa: non le bastano anelli di brillanti, né pesce fresco servito nei migliori ristoranti di Napoli, né torte nuziali a cinque piani. Lei desidera soltanto una cosa: la pizza.Ma il brano, scritto nel 1966, curiosamente non fu composto da napoletani. L’autore del testo, Alberto Testa, era nato in Brasile da genitori lombardi, che riportarono il figlio in Italia quand’era appena adolescente. Invece, a musicarlo fu Giordano Bruno Martelli, che era ligure. Anche i cantanti che l’hanno interpretato non sono solo partenopei. Infatti, oltre ad Aurelio Fierro, fu cantata anche dal milanese Giorgio Gaber. E insieme la portarono al quattordicesimo festival della canzone napoletana, classificandosi al secondo posto. A 51 anni di distanza, la sera di Capodanno sul palco di piazza del Plebiscito s’intonerà una versione della canzone riarrangiata per l'occasione.