Capone&BungtBangt, due concerti per il Campania teatro festival

Capone & BungtBangt tornano con due live ricchi di energia e contenuti. Sono i fondatori italiani della junk music, o musica ecologica, e i loro strumenti realizzati con materiali riciclati sono simbolo di creatività a costo zero: non c’è persona che non resti affascinata dalla Scopa Elettrica, una comune scopa con un elastico che suona come una chitarra elettrica, o dalla Buatteria, la batteria realizzata con bidoni di plastica e metallo dal suono anche più innovativo della batteria convenzionale.

Il concerto di Capone & BungtBangt è una vera iniezione di energia positiva. Due gli spettacoli inseriti nel cartellone del Campania Teatro festival 2021 diretto da Ruggiero Cappuccio: Giovedi 19 Giugno presso l'Anfiteatro di Avella (Av) Giovedi 24 giugno presso Piazza umberto I di Montesarchio (Bn) Inizio ore 21:00 biglietti euro 8,00 intero - euro 5 ridotto prevendite https://campaniateatrofestival.it/spettacolo/come-suona-il-caos/ Con la regia di Raffaele Florio la band capitanata da Maurizio Capone propone due spettacoli dal titolo "Come suona il caos" una pièce musicale con i maggiori successi dello storico collettivo di musicisti eco-ambientalisti. “Un ritorno alla vita, è questa la sensazione che abbiamo nel tornare a fare concerti. Non a caso si dice “suonare dal vivo”, e noi saremo vivi come non mai. - dichiara maurizio Capone - "Abbiamo lavorato tanto a questo nuovo concerto con l’obbiettivo, e la speranza, di poter fare un lungo tour. Saranno due concerti nei quali vogliamo ritrovare il contatto tra le nostre canzoni e la nostra anima da performer concependoli come una festa dove tutti si potranno divertire in modo spensierato e consapevole. Vogliamo che il pubblico assista a qualcosa di unico che solo noi con le nostre caratteristiche possiamo creare. Sarà la nostra firma su un’estate di rinascita che auguriamo a tutta l’Italia ed all’intero pianeta!”.

Recentemente, in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente promossa dall'ONU, Capone&BungtBangt ha pubblicato il brano inedito “Io Sono...”, un singolo che riporta sulla scena discografica una delle band più originali del panorama musicale nazionale ed internazionale e che in sole tre settimane ha superato 600 mila streaming sulle piattaforme digitali.