Capri, Guido e Gianluigi Lembo insieme in Piazzetta per augurare buon 2020

Alla vigilia del Capodanno, la band dell'Anema e core, capitanata da Guido e Gianluigi Lembo, sbarca in Piazzetta per augurare un nuovo anno a capresi, turisti e i tanti ospiti che affollano l'isola in questi giorni di festa.



Un concerto unico, nella Piazza salotto del mondo: un esilarante spettacolo live il 30 dicembre alle 19.30 all'insegna del sound Anema e Core. Una selezione di successi nazionali e internazionali, fino ai tormentoni del momento, senza dimenticare il meglio della tradizione partenopea, interpretata in modo ironico e coinvolgente.



Un pre-serata da non perdere, e lo show continua nella Taverna dei vip, dalle 23.



«Sempre un'emozione tornare a casa, per noi il Capodanno a Capri è una tradizione e noi amiamo le tradizioni. Quest'anno oltre al consueto appuntamento in Taverna, abbiamo a disposizione il miglior palcoscenico dell'isola. Poter cantare insieme, fianco a fianco in Piazzetta, sarà un'esperienza indimenticabile», Hanno commentato Guido e Gianluigi Lembo.



L’evento, organizzato dalla Città di Capri nell’ambito del calendario “Un natale coi fiocchi”, vedrà per la prima volta in concerto insieme in Piazzetta i due Lembo. © RIPRODUZIONE RISERVATA