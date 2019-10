Capri, gli imprenditori cantanti per una notte all'Anema e Core

Domenica 20 Ottobre 2019, 17:31 - Ultimo aggiornamento: 20-10-2019 18:54

Una notte da #Campioni quello trascorsa venerdì all'Anema e Core , in compagnia dei Giovani di Confindustria.C'erano proprio tutti, ed i primi a non resistere al richiamo del palco per cantare con Gianluigi Lembo e la sua band sono stati proprio Luigi Abete, Presidente Bnl, e Urbano Cairo, editore e dirigente sportivo.Parola chiave del 34mo Convegno a Capri dei Giovani Imprenditori di ques'anno è proprio «Campioni» , rivolto a tutti gli inustriali che non hanno mai smesso di sognare in grande. E così dopo tavole rotonde, interviste ed interventi istuzionali, i Confindustriali si sono lasciati andare al ritmo dell'Anema e Core.Sulle note di «Reginella», il Presidente Abete ha improvvisato un duetto con Gianluigi. Subito dopo è stata la volta di Cairo che ha scelto di interpretare un romantico Gino Paoli e la sua «Una lunga storia d'amore».