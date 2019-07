Giovedì 4 Luglio 2019, 12:54 - Ultimo aggiornamento: 04-07-2019 16:14

Capri celebra questa sera la festa dell’indipendenza americana con uno spettacolo della banda folkloristica locale “Scialapopolo”. Una sfilata lungo le stradine del centro storico di Capri che partirà alle 19.30 questa sera da via le Botteghe, per diradarsi nelle arterie principali del centro storico su via Fuorlovado, via Camerelle, Piazzetta Quisisana e via Vittorio Emanuele per terminare con un concerto in Piazzetta alle 20.00.Lo spettacolo è un omaggio agli ospiti a stelle e strisce dell’isola, sin dal secondo dopoguerra la comunità di vacanzieri più affezionata a Capri. Una ricorrenza da sempre molto sentita dagli americani, che sono soliti celebrarla in qualsiasi angolo del globo. L’evento è stato organizzato e patrocinato dalla Cittá di Capri.