Capri, Premio Faraglioni ad Antonello Venditti: domani sera la cerimonia al Quisisana

Domenica 26 Agosto 2018, 12:19

CAPRI - Mancano poche ore all'inizio della XXIV edizione del Premio Faraglioni, uno dei più ambiti riconoscimenti assegnati dall'isola di Capri, organizzato dai Fratelli Damino della Pro Loco Arte Capri, con il patrocinio della Città di Capri ed il supporto del Grand Hotel Quisisana. La cerimonia di consegna del Premio, una scultura in argento raffigurante i Faraglioni di Capri, creata dai maestri orafi della Gioielleria Pierino di Anacapri, si terrà proprio nel Teatro del Grand Hotel Quisisana, partner ufficiale del Premio, domani sera alle 21.15. L'ambito riconoscimento sarà assegnata quest'anno al grande cantautore italaino Antonello Venditti.L'evento di gala sarà condotto da Paola Saluzzi, noto volto televisivo che ha legato il suo nome al Premio Faraglioni sin dalla sua nascita, e che alla vigilia dell'evento ne ha voluto sottolineare l'importanza: «Il Premio Faraglioni si arricchisce di una nuova perla: la grande storia musicale di Antonello Venditti. Sarà una serata straordinaria, “nata sotto il segno dei Pesci... E sarà anche dedicata al ricordo del caro e grande “amico di tutti” e amico del Premio, Fabrizio Frizzi. Lui era e resterà per sempre come i Faraglioni di Capri, unico al mondo ed inimitabile».La giuria del Premio, che reca il simbolo dell'isola di Capri, ha insignito con l'ambito riconoscimento il famoso cantautore italiano con la seguente motivazione: «Antonello Venditti, tra i più conosciuti e amati cantautori Italiani, in oltre 40 anni di carriera, ha attraversato la vita di tante generazioni con le sue coinvolgenti melodie ed indimenticabili parole che hanno raccontato l’amore, l’amicizia e temi di impegno sociale; una autentica icona della musica italiana, molto apprezzata anche dalle nuove generazioni grazie al suo innato talento, al suo stile musicale inconfondibile e alla sua genialità artistica sempre pronta a ricercare cose nuove».Nelle precedenti ventitre edizioni del Premio Faraglioni, ideato ed organizzato dalla Pro Loco Arte dei F.lli Damino, sono stati insigniti del prezioso riconoscimento nomi importanti del panorama artistico internazionale, tra questi figurano: Alberto Sordi, Peppino di Capri, Gigi Proietti, Carla Fracci, Claudia Cardinale, Renzo Arbore, Lucio Dalla, Bruno Vespa, Carlo Verdone, Andrea Bocelli, Lino Banfi, Gino Paoli, Ornella Vanoni, Giancarlo Giannini, Riccardo Cocciante, Roberto Vecchioni.