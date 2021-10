Capri, riparte il tour dell'Anema e Core: prime tappe l'Armani a Milano e il Twiga a Montecarlo

Torna l'attesissimo tour dell'Anema e Core, la band della mitica Taverna caprese, capitanata da Gianluigi Lembo. Dopo quasi due anni di stop forzato, si riparte con un fitto calendario di serate che vedranno Gianluigi e la sua band protagonisti dei locali più glamour d'Italia e all'estero, con una carrellata musicale di successi nazionali e internazionali, senza dimenticare i classici della canzone partenopea, rivisitati ed interpretati in modo ironico e coinvolgente. La tournée prende il via a Roma il 3 novembre da Jerò, ristorante fusion dal cuore iberico nella romantica location di ponte Milvio. ll 5 Novembre tappa all'Armani di Milano per una cena spettacolo nella capitale della moda e delle nuove tendenze.

APPROFONDIMENTI LA CULTURA Izzo, De Martino e Paolantoni danno spettacolo all'Anema e Core... LA SERATA Izzo, De Martino e Paolantoni: show a sorpresa alla taverna... NAPOLISMART Capri, Reina torna all'«Anema e core»

Un binomio vincente che si riconferma, Capri-Milano, lo stile Armani e quello Anema e Core, due classici evergreen: un'occasione per gli amici di Milano di ritrovare la musica e l'energia della band caprese in un ristorante elegante , corredato da uno champagne bar, che testimonia il solido legame tra Giorgio Armani e la città meneghina. Sabato 6 novembre si “gioca in casa”, con il ritorno da Rosolino, il club sul lungomare di Santa Lucia, a Napoli, dove il divertimento è una certezza . Dopo tre spettacoli no-stop ed altre date già quasi sold-out a Roma, Lecce e Milano, il 2 dicembre si vola al Twiga di Montecarlo, per la prima di un serie di serate danzanti al ritmo dell'inconfondibile sound tutto Anema e Core. Un’atmosfera accogliente e ricercata, il Twiga Montecarlo, situato all'interno del Grimaldi Forum, un imponente edificio affacciato sul Mediterraneo, ospiterà la band della taverna più frequentata dal jet set internazionale.

Il sodalizio Anema e Core, brand diventato ambassador del lifestyle italiano, ed il noto locale del gruppo Billionare continua dopo le fortunate serate dell'ultimo tour, quando Gianluigi e la sua band hanno conquistato il palco del Twiga , esibendosi anche per l'esclusivo compleanno di Elisabetta Gregoraci. «Siamo emozionati di tornare a far vivere l'Anema e Core per una notte in club così prestigiosi, e non vediamo l'ora di andare in scena dopo tanta attesa!» Dichiara Gianluigi Lembo, invitando tutti i fan a seguire le tappe del tour. Negli ultimi anni Lembo e l'Anema e Core band hanno avuto l'occasione di suonare con e per divi dello star system di livello internazionale come Katy Perry, Jennifer Lopez, Lenny Kravitz, Nicole Scherzinger, Laura Pausini, Mario Biondi, Vanessa Hudgens, e di conoscere i più noti personaggi del cinema, dello spettacolo, dello sport come Orlando Bloom, Leonardo di Caprio, Beyoncè, LeBron James, Michael Jordan, Francesco Totti, Riccardo Scamarcio, Chiara Ferragni, Lapo Elkan, Flavio Briatore, Caterina Balivo, Simona Ventura, Fabio Cannavaro, Ciro Ferrara, per citarne alcuni. E chissà se nel tour invernale non si aggiungano altri grandi nomi al ricco elenco.

Dopo un'estate da ricordare e che fa già sentire la sua mancanza, con l'Anema e Core tour riparte il by night made in Capri esportato nei migliori locali italiani ed esteri: la band proporrà nelle sue trasferte un mix di stili che attinge dal repertorio napoletano, quello latino-americano, alla musica italiana leggera dagli anni ’60 ai ’90, fino ad arrivare agli ultimi tormentoni.