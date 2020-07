Villa San Michele, alza il sipario sulla rassegna di concerti «Un'estate per sognare»

Ultimo aggiornamento: 16:08

Villa San Michele, ex dimora del medico e scrittore Axel Munthe, tra i musei più visitati della Campania, situtata all'ingresso di Anacapri e sede delle istituzioni svedesi a Capri, rilancia la stagione culturale dell’isola con il primo appuntamento della rassegna concertistica “Un’estate per sognare - Le serate del 2020”.Venerdì 24 luglio alle ore 20, alle luci del tramonto, saliranno sul palcoscenico della terrazza panoramica - riorganizzata nei posti a sedere, seguendo tutte le normative e disposizioni anti Covid 19 – il soprano Ingela Brimberg e il pianista Matti Hirvonen che eseguiranno un repertorio dedicato alla lirica italiana, interpretando Giacomo Puccini e Giuseppe Verdi, oltre a un omaggio a Franz Schubert.La soprintendente Kristina Kappelin è entusiasta di poter riaprire la villa anche per gli eventi culturali: «Desideriamo prima di tutto dare un segnale positivo per l’isola di Capri, ai visitatori del museo, al pubblico che segue le nostre attività, ma anche a quanti, come noi, con responsabilità e voglia di fare, continuano a realizzare cose belle e importanti. Mai come quest’anno dobbiamo unire le forze e guardare con ottimismo i mesi che ci aspettano».Alla rassegna concertistica, che si svolgerà, come di consueto, ogni venerdì fino al 14 agosto, con la consulenza musicale di Bo Löfvendahl e grazie al contributo di Progetto Piano e al patrocinio dell'Ambasciata di Svezia, si affiancheranno incontri legati al cinema, presentazioni letterarie e mostre d’arte.Per partecipare agli eventi è importante prenotarsi e per l'acquisto dei biglietti recandosi alla biglietteria mezz'ora prima o, in prevendita, tutti i giorni dalle 9 alle 18. Per informazioni o maggiori dettagli è possibile consultare il sito www.villasanmichele.eu