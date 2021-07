Carditello festival, l'omaggio a Morricone di Tosca e Roma Sinfonietta

La poliedrica Tosca, e la storica orchestra di Ennio Morricone con, diretti dal maestro Paolo Silvestri, si incontrano nella Reggia di Carditello in occasione dell'unica data prevista nel centro-sud.

Un imperdibile tributo all'autore e direttore d’orchestra, che si ispira in particolare al disco “Focus” composto per la cantante di fado portoghese Dulce Pontes nel 2003.

In scaletta, brani come “Your Love”, tratta dalle atmosfere ruggenti di “C’era Una Volta Il West”, “Cinema Paradiso” che accompagna il capolavoro cinematografico “Nuovo cinema paradiso”, “Someone you once knew” da “Per le antiche scale”, “Nosso mar” da “Metti una sera a cena” e molti altri.

Continua, dunque, la rassegna musicale che celebra la rinascita della Reggia di Carditello - capace di resistere alle ferite del tempo e della criminalità organizzata - con la mostra fotografica "Carditello in Foto" e le degustazioni di prodotti tipici, domenica a partire dalle ore 18, e la grande musica fino al 29 agosto.

Prossimo appuntamento con Mario Incudine per l'Omaggio a Domenico Modugno (24 luglio, unica data per il centro-sud), poi Vinicio Capossela con il concerto dantesco “Bestiale Comedia” (28 luglio, unica data in Campania) - in occasione del settecentesimo anniversario della morte del Sommo Poeta - e Giovanni Caccamo (7 agosto, anteprima del disco in uscita a settembre) con Michele Placido dal vivo e i contributi audio di Willem Dafoe e Aleida Guevara, prima di lasciare spazio alla rassegna Jazz & Wine.

Il Carditello Festival 2021 è organizzato nel suggestivo ippodromo della Reggia borbonica dalla Fondazione Real Sito di Carditello, guidata dal 2016 dal presidente Luigi Nicolais, con il sostegno della Regione Campania, attraverso Scabec SpA, del media partner Rai Radio 1 e dei main sponsor Ferrarelle S.p.A., Land Rover Auto Prima, Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana DOP, Aroma macchine da caffè e Amlè gioielli.



Programma | 3 luglio – 29 agosto 2021

3 luglio

“Nostralgia Tour”

Coma_Cose

10 luglio

“Let The Music Play”

Sarah Jane Morris & Papik

Tony Remy chitarra

18 luglio

“Omaggio a Morricone”

Tosca e Roma Sinfonietta

con Javier Girotto (sassofoni)

Direttore Paolo Silvestri

24 luglio

“Mimì – Omaggio a Domenico Modugno”

Mario Incudine

28 luglio

“Bestiale Comedia”

Vinicio Capossela

Concerto dantesco

30 luglio

Campania by Night

Orchestra del Teatro di San Carlo

Direttore Maurizio Agostini

7 agosto

“Parola”

Giovanni Caccamo e Michele Placido

voci narranti registrate Willem Dafoe e Aleida Guevara

Jazz & Wine

26 agosto

“Tango nuevo revisited”

Javier Girotto Trio

27 agosto

“Folk Songs”

Steinar Raknes

28 agosto

Luca Aquino e Natalino Marchetti duo

29 agosto

“In the Eyes of the Whale”

Michelangelo Scandroglio

Per info e prevendita:

https://shop.lealidellalibertaeventi.com

cell. 339.2434755

mail eventi@lealidellaliberta.com

Facebook @FondazioneCarditello

Sito www.fondazionecarditello.org