«E...state a Stabia 2021»: Anna Spagnuolo in concerto alla Reggia di Quisisana

La rassegna «E...state a Stabia 2021», il 22 agosto ospiterà l’attrice e cantante Anna Spagnuolo alla Reggia di Quisisana con un concerto intitolato «Donne da palcoscenico», con canzoni e testi dedicati al variegato mondo femminile.

Ci saranno autori come Viviani, Eduardo, De Simone ed alcuni testi in lingua tratti dalle liriche della Merini e dalle prose di Natalia Ginzburg.

Per quanto riguarda le canzoni, ci saranno brani del repertorio napoletano sia classico che moderno, da «Lli Pallucce» a «Senza voce» di Gragnaniello e anche alcuni brani in lingua come: «Sono nata il 21 a Primavera» con testo della Merini, «Canzone per un'amica» della Vanoni, e «Meraviglio» di Salvatore Torregrossa.