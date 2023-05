Maggio della Musica, a Vigna Pignatelli il debutto del violinista inglese Charlie Siem

Venerdì 5 maggio, alle ore 20,15, terzo appuntamento in Villa Pignatelli della rassegna 2023 del “Maggio della Musica”, realizzata in collaborazione con la Direzione regionale Musei Campania. La serata, che ha per protagonisti Charlie Siem, violino e Marco Scolastra, pianoforte, si intitola Between the clouds, ispirandosi all’ultimo progetto discografico dell’ospite inglese.

Charlie Siem nasce nel 1986 a Londra da padre norvegese e madre britannica, Siem ha iniziato a suonare il violino all'età di tre anni dopo aver ascoltato Yehudi Menuhin in tv. Si è formato presso l’Eton College, per poi laurearsi in Musica presso l’Università di Cambridge. Ha studiato Violino al Royal College of Music con Shlomo Mintz.

Si è esibito con molti complessi prestigiosi, tra cui Bergen Philharmonic, Camerata Salzburg, Czech National Symphony, Israel Philharmonic, London Symphony, Moscow Philharmonic, Oslo Philharmonic, Rotterdam Philharmonic. Ha lavorato con i direttori d'orchestra Charles Dutoit, Zubin Mehta, Yannick Nézet-Séguin, Roger Norrington, Libor Pešek. È stato ospite dei festival internazionali di Spoleto, St. Moritz, Gstaad, Bergen, Tine@Munch, Windsor. Ha inciso con la London Symphony Orchestra e la Münchner Rundfunkorchester.

Attivissimo sul versante sociale, Siem è ambasciatore di The Prince’s Trust. È anche Visiting Professor presso il Leeds College of Music e presso la Nanjing University of the Arts in Cina. Tiene masterclass al Royal College of Music di Londra e all’Accademia di Musica di Firenze.

Siem ha ridato vita all’antica tradizione violinistica di comporre variazioni virtuosistiche su temi popolari, collaborando anche con Bryan Adams, Jamie Cullum e The Who e suonando all’inizio della carriera nelle tournée di Miley Cyrus, Boy George, Katy Perry e Lady Gaga. Nel 2014 ha scritto la sua prima composizione – Canopy per violino solo e orchestra d’archi – commissionata dalla televisione americana “CBS Watch” e registrata con la English Chamber Orchestra. Come testimonial ha all’attivo collaborazioni con Armani, Chanel, Dior, Dunhill e Hugo Boss.

Siem suona il Guarneri del Gesù, noto come “D’Egville” (1735), già appartenuto a Yehudi Menuhin. Quello di stasera è il suo debutto a Napoli.

Altro protagonista della serata sarà Marco Scolastra. Diplomato presso il Conservatorio di Perugia con Franco Fabiani, successivamente ha studiato con Aldo Ciccolini ed Ennio Pastorino e ha frequentato corsi di perfezionamento con Lya De Barberiis, Paul Badura-Skoda, Joaquin Achúcarro e Katia Labèque.

Ha suonato per moltissime importanti istituzioni musicali, tra cui: la Sagra Musicale Umbra, Accademia Filarmonica Romana, IUC, Auditorium Parco della Musica Teatro dell’Opera di Roma, Teatro Regio di Parma, Auditorium dell’Orchestra “Verdi” di Milano, Teatro Comunale di Bologna, Festival dei Due Mondi di Spoleto, Ravello Festival, La Fenice di Venezia, Teatro di San Carlo, Teatro Massimo di Palermo, Serate Musicali di Milano, Conservatorio di Mosca, Tonhalle di Zurigo, Istituto “Chopin” di Varsavia, Orchestre National du Capitole di Tolosa, Parlamento Europeo a Bruxelles, Musikverein di Vienna.