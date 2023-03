Al Nevermind di Napoli la chitarrista brasiliana Lari Basilio

Lari Basilio musicista brasiliana, sarà con il suo trio sul palco del Nevermind in via Coroglio, per un'esibizione rock-fusion.

Ad aprire il concerto il chitarrista casertano Ciro Manna con Antonio Muto alla batteria e Daniele Galiero al basso.

«Siamo onorati di ospitare questi bravissimi musicisti, per fortuna, finalmente c'è un piccolo ritorno alla musica live, il pubblico segue assiduamente le nostre proposte artistiche e mostra interesse per concerti come quello di Lari Basilio, anche in questo caso, come spesso accade per la nostra programmazione artistica internazionale, unica data in Campania.

La musica dal vivo in un club permette allo spettatore di entrare in pieno contatto con l'artista assaporando ogni piccola sfumatura, magari di parlarci. Un'esperienza unica sul piano emotivo, impossibile da vivere attraverso l'ascolto su Spotify o guardando un video su YouTube. Insomma, un valore davvero inestimabile», dice Cesare Gardini, deus ex machina del Nevermind.

Lari Basilio dopo aver collaborato con il bassista degli Angra Felipe Andreoli, si è imposta negli Stati Uniti ospitando nel suo disco «Your Love» giganti come il collega Joe Satriani, il batterista Vinnie Colaiuta, i bassisti Nathan East e Leland Sklar, il tastierista Greg Phillinganes e la cantautrice Siedah Garrett.