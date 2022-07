«Cieli Neri», il nuovo singolo del cantautore napoletano Marcus

«Cieli neri» è il nuovo singolo del cantautore campano Marco Tavoletta, in arte «Marcus». E’ uscito in tutti gli store digitali «Cieli neri», un’intensa ballad electro-pop che porta anche le firme di Giacomo Eva e Francesco Greco, arrangiata da Davide De Blasio e prodotta da Gianni Testa per la «Joseba Publishing». Mix & Master sono a cura di Arianna Tomaselli presso «Tape Lab Studio». Il videoclip, per la regia di Valerio Matteu, sarà disponibile su youtube dal 23 Luglio.

Marcus: «È un brano molto introspettivo. Ho cercato di non appesantirlo troppo mantenendo sempre un mood moderno. Spero possa piacere a tutti».