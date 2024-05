«Compagni di Viaggio»: Arpaia & friends in jam session a Coroglio

Prove di scaletta e sound check in quest’inizio di settimana per l’ultimo appuntamento indoor prima della sessione estiva di una speciale cordata di cantautori e musicisti, ma soprattutto amici, che giovedì 9 maggio alle 21 concluderanno una felice stagione di incontri live ad alto gradimento (per dirla con Arbore) di platea e fan dei vari artisti: musica d’autore, una band di eccezione, tutto in una notte e tutto napoletano, in una location ad hoc, il Nevermind di via Coroglio, ex Up Stroke, ovvero uno dei massimi templi della musica live nella nostra città.

«Compagni di Viaggio» è il claim e titolo della serata, ideata da capitan Filippo Arpaia, architetto e cantautore, che raduna sul palco gli amici che già da tempo lo seguono in questo suo visionario viaggio musicale: Ludo Brusco del celebre duo “Mr. Hyde”, che suonerà la sua “Si ‘a cosa cchiù bella” e “5 Settembre” (scritta con Arpaia), Roberto D’Aquino, bassista di D’Alessio e arrangiatore, Ermanno De Simone, autore tra le altre di “Fammi Riprovare” e “La mia carezza” di Renato Zero, Marco Fasano (autore per Gigi Finizio di “A modo mio” o “La mia stella”, nonché per Serena Rossi, Anna Tatangelo ed altri), che presenterà il suo ultimo brano in napoletano "L'Ultima", Principe & Socio M al secolo Antonio De Carmine e Mauro Spenillo (autore di “Abbracciame”) con “Targato NA”, e non ultimo Antonio Carbone Kapafreska, apprezzato cantante e performer del by night napoletano.

Ad aprire la session Filippo Arpaia, con “Generale Orsini”, “Così distanti” e “Sulo”.

Tutti accompagnati dalla band diretta da D’Aquino al basso, con la voce di Michela Montalto, le chitarre di Pippo Seno, le tastiere di Mario Nappi e le percussioni del giovane Mario Romeo.