Compleanno di De Crescenzo, l'idea: «Addobbare il Vasto con le frasi delle sue canzoni»

«Ancora», «L’odore del mare», «Io ce credo», «Chiammame» e tanti altri dei suoi testi più celebri per rendergli onore e abbellire le strade dove è nato e cresciuto, a due passi dalla stazione di piazza Garibaldi. Al Vasto scritte con i versi delle sue canzoni che hanno fatto innamorare e sognare diverse generazioni: è l’augurio speciale oltre che la proposta, che il Comitato Orgoglio Vasto ha deciso di fare a Eduardo De Crescenzo, in occasione del suo settantesimo compleanno che ricorre oggi. Un omaggio che i cittadini del Vasto hanno lanciato attraverso una raccolta fondi su Gofundme. L’iniziativa si chiama “Un regalo per il maestro da parte della città” (https://www.gofundme.com/f/il-vasto-con-le-frasi-del-maestro-e-de-crescenzo?utm_source=whatsapp&utm_medium=chat&utm_campaign=p_cf%20share-flow-1&fbclid=IwAR1IbpurF8zuz91Lk8wMkTvhrR4CL0jsN2cqmJDQ7Z548uPVWbK64Ocmhcc),

«Nel 70mo compleanno del grandissimo maestro Eduardo De Crescenzo - si legge sulla piattaforma - vogliamo fare a lui, al nostro quartiere e quindi a tutta la città di Napoli un regalo, avere qualcosa di suo nelle vie del quartiere che gli ha dato i natali. Adornare quindi le strade del nostro quartiere, le nostre strade, le sue strade con alcune delle sue bellissime frasi che per anni ci hanno fatto emozionare, sperando di realizzarlo con l'aiuto di tutta la città». Un’idea che i referenti del Comitato spiegano così: «L'anno scorso nel giorno del suo compleanno il maestro ha fatto un bellissimo regalo a tutti noi, al suo quartiere, onorandoci di ripubblicare il nostro post sulla sua pagina ufficiale di Facebook rendendolo capofila per raccogliere e rispondere a tutti gli auguri per il suo compleanno». E allora, come direbbe, o meglio canterebbe De Crescenzo, «ma io ce credo, ancora ce credo ca l'ammore a nnuje ce po’ salvà».

