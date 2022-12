Concerti di Natale a Sorrento, Ensemble Kinari al Museo Correale

SORRENTO - Domani, 23 dicembre, con inizio alle ore18:30 presso il Museo Correale di Terranova si terrà il concerto dell’Ensemble Kinari, composta da Gianluca Parisi (violoncello) e Flavia Salemme (pianoforte) che prevede le esecuzioni di Claude Debussy: Sonata per violoncello e pianoforte in Re minore Prologue - Sérénade – Finale, al genio francese seguirà di Robert Schumann l’interpretazione del Funf Stücke im Volkston Mit Humor- Langsam Nicht schnell, mit viel Ton zu spielen - Nicht zu rasch - Stark und marcirti, per finire poi con un altro grande compositore tedesco Johannes Brahms: Sonata per violoncello e pianoforte Op. 99 Allegro vivace - Adagio affettuoso - Allegro passionato-Trio - Allegro molto,

L’evento rientra in quelli della rassegna “Concerti di Natale a Sorrento” per la direzione artistica del M°Paolo Scibilia e promossa dal Comune di Sorrento nell’ambito delle più articolate kermesse culturali che caratterizzeranno questo Natale 2022, vale a dire “Sorrento aspetta te” e “M’Illumino d’inverno”.

Kinari è un termine giapponese che descrive la colorazione di un tessuto al suo stato più naturale, originario e puro. L'Ensemble ha, infatti, alle spalle anni di ricerca volta in particolar modo a riscoprire brani poco noti, partiture dimenticate o trascurate con l’obiettivo di donare loro nuovo “colore”. Fin dalla sua costituzione, l'Ensemble Kinari si è esibito in alcuni dei più importanti festival italiani, come l'Unione Musicale di Torino, il Festival “Suoni Riflessi” di Firenze, e l'Associazione musicale “Amici della Musica di Palermo”. Dal 2022 è parte del circuito Le Dimore del Quartetto.

I due musicisti presenti a Sorrento, Gianluca Parisi e Flavia Salemme, incarnano integralmente questo spirito volto dunque non solo alla performance ma anche alla ricerca che nel 2021 ha dato vita al primo progetto dedicato alla riscoperta del repertorio cameristico di Eliodoro Sollima, in collaborazione con il celebre violoncellista Giovanni Sollima, figlio del compositore, da cui è nato un album pubblicato da Brilliant Classics. Gianluca Parisi inizia lo studio del violoncello nel 2001 e nel 2007, a 17 anni, si diploma con il massimo dei voti e la lode sotto la guida di Francesco Pepicelli. Nel 2010 consegue il diploma con il massimo dei voti nella classe di musica da camera dell'Accademia di Santa Cecilia di Roma sotto la guida del M°Rocco Filippini e nel 2017 si diploma in violoncello nella classe del M° Giovanni Sollima, con il massimo dei voti e la lode. È regolarmente invitato dal 2011 al prestigioso Festival di Kusatsu in Giappone in veste di primo violoncello dell'Orchestra del Festival di Kusatsu e dell’Orchestra da Camera di Perugia di cui è Primo violoncello solista dal 2013. Flavia Salemme, invece, si diploma (2014) con il massimo dei voti lode e menzione e si laurea (2015) con 110/110 e lode presso il Conservatorio "S. Pietro a Majella" di Napoli. Nel 2016 frequenta il corso di specializzazione in musica da camera con pianoforte presso la “Scuola di musica di Fiesole” nella classe del Trio di Parma e nell’ottobre 2018 consegue il Master di II livello in musica da camera sotto la guida del maestro Pierpaolo Maurizzi e del Trio di Parma presso il Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma. Anche lei, come Parisi, è protagonista di un’intensa attività concertistica sia in Italia che all’estero. L’ingresso al concerto è gratuito.