Brindiamo insieme: i Villanova nella chiesa della Pietà dei Turchini

"Brindiamo insieme" è il titolo del concerto di fine d'anno che si terrà domenica 29 dicembre alle ore 19,30, nella chiesa della Pietà dei Turchini in via Medina. L'iniziativa è promossa dall’Associazione Gioventù Cattolica con il gruppo musicale “I Villanova” diretto dal M° Agostino Noviello docente del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli. L’ingresso è gratuito.



LA Chiesa dei Turchini eretta nel 1595 con il conservatorio di musica che ha visto tra i suoi allievi Alessandro Scarlatti, Gian Battista Pergolesi e Giovanni Paisiello, non poteva che essere la location ideale per “brindare insieme” al nuovo anno con i giovani volontari, le famiglie e tutti coloro che vivono la realtà del centro storico napoletano.

I Villanova si esibiranno con un repertorio di musiche e canti natalizi e della tradizione popolare napoletana.

“Anche queste – dice Gianfranco Wurzburger presidente dell’organizzazione di volontariato che opera nella città di Napoli dal 1997 – sono iniziative che servono a scuotere la coscienza di noi napoletani. Dobbiamo essere consapevoli che il bello che ci circonda deve essere amato e valorizzato, solo così Napoli potrà migliorare!”. © RIPRODUZIONE RISERVATA