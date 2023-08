Concerto di Ferragosto, palcoscenico in via Krupp

Il Concerto di Ferragosto questa sera alle 19 a Via Krupp. La storica stradina che il 24 giugno dopo anni di chiusura è stata riaperta dal ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano che al taglio del nastro dichiarò: «Una vista unica che deve essere riportata agli occhi di tutti in nome della bellezza. È una vera e propria opera d'arte da custodire e promuovere. La sua riapertura è un regalo al mondo».

Protagonisti dell'evento musicale saranno Al Martino e i suoi flauti, il musicista italiano di origini capresi che si definisce a tutto tondo un artista globale che trasferisce nelle note della sua musica. Ad accompagnare la musica di Al Martino sarà la voce di Cira Scoppa, cantante lirica nata a Anacapri, e non a caso il primo evento organizzato dal Comune in Via Krupp è stato affidato a due artisti isolani doc.