Concerto di Natale con Coro Gospel e visita ai tesori della chiesa dell'Arte della Seta

L’Associazione culturale Respiriamo Arte è lieta di invitarla al concerto di Natale in collaborazione con il “Song and Praise Gospel Choir” che si terrà nell’antica Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo dell’Arte della Seta nel cuore del centro storico di Napoli.



L’evento nasce per sostenere la raccolta fondi a favore del restauro della tavola cinquecentesca dell’Annunciazione, opera di pregevole manifattura, custodita nei depositi della Chiesa e che per l’occasione sarà esposta per la prima volta al pubblico.



Inoltre, sarà allestita una piccola mostra di paramenti sacri e tessuti in seta inediti, fantasie e colori particolari indossati nei secoli scorsi proprio durante le cerimonie legate al Natale. Sarà possibile accedere all’antica sacrestia settecentesca, che ospita il tesoro dell’Arte della Seta, ed ai resti archeologici ritrovati al di sotto del cortile interno. L'accessibilità di questi ambienti rientra nel progetto di recupero e valorizzazione svolto dall'associazione Respiriamo Arte nella Chiesa.



Il Complesso seicentesco dell'Arte della Seta (Chiesa e Conservatorio) dedicato ai SS. Filippo e Giacomo fu voluto dalla Corporazione della Nobil Arte della Seta costituita nel 1477 per volere di Re Ferrante D' Aragona, che trasformò Napoli in un importantissimo centro di produzione e lavorazione della seta. Una location ricca di storia che ha restituito un volto inedito della nostra città quello di capitale della seta.



L' Evento si articolerà in due momenti: alle 18.00 accesso alla Chiesa, Sacrestia e resti archeologici, visione della mostra e della tela dell'annunciazione. Alle 19.00 inizio del concerto.



Il “Song and Praise Gospel Choir”, proporrà i motivi più classici e più evocativi della festa del Natale. Il gruppo si esibirà, infatti, in brani dalla straordinaria potenza vocale e spirituale che parlano di speranza e fede, emozionanti, riflessivi e dall’energia contagiosa.



Quando: sabato 28 dicembre



Ore 18:00 visita alla mostra e al quadro dell’Annunciazione

Ore 19:00 inizio concerto

Dove: Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo dell’Arte della Seta, Via San Biagio dei Librai 118, Napoli

Contributo: 10 euro a persona / ridotto 6 euro dai 6 ai 18 anni / gratuito fino ai 6 anni

Prenotazione obbligatoria su respiriamoarte@gmail.com / +39 3314209045 © RIPRODUZIONE RISERVATA