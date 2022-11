Doppio soldout al Palapartenope per il concerto di Luché: i fan in fila per tutta la notte

Tende, lenzuola e materassini, non un campeggio bensì la lunga fila d'attesa per l'inizio del concerto di Luché. Doppio sold out per le due tappe al Palapartenope del cantante napoletano. Le prime persone arrivano all'alba e, sfidando il freddo, preparano la loro postazione ed attendono l'apertura dei cancelli. C'è chi litiga per il posto da occupare, chi ripete i testi delle canzoni o chi impiega il tempo giocando a carte, insomma, una vera e propria rimpatriata per i fan più accaniti di Luchè.

Impazzano sul web i video di chi, passando casualmente all'esterno del Palapartenope filma i centinaia di ragazzi in attesa, altri video sono registrati proprio da quest'ultimi che, ogni ora, documentano ciò che accade all'interno delle file. Mancano diverse ore all'inizio del concerto ma l'atmosfera del Palapartenope è gia bollente. I fan potranno incontrare il loro idolo per vivere le emozioni del suo spettacolo e ascoltare dal vivo le hit che stanno marcando l'attuale scena musicale italiana.