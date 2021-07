​Il violino di Stella Manfredi del KamaAk in concerto a FOQUS

La rassegna di musica dal vivo FoquSound conclude la sua parte estiva venerdi 30 luglio con il concerto di Maresa Galli Duo con Bruno Persico al pianoforte.

La musica jazz è leit motiv dei due artisti, musicisti di lungo corso, autori, e compositori. Maresa Galli, già in formazione con i migliori jazzisti italiani, al fianco di Romano Mussolini e dei suoi favolosi ensemble, si esibita in concerto nei più prestigiosi teatri e negli storici locali cittadini dediti al jazz. Bruno Persico alterna l’attività concertistica con quella didattica del Centro Formazione Musicale di Napoli.

Molteplici sono le sue composizioni, trascrizioni e rielaborazioni per diversi ensemble fino alla Big Band e l’orchestra Sinfonica. Come direttore d’orchestra attualmente collabora con la Nuova Orchestra Scarlatti. Maresa Galli dosa estensione e salti di tonalità con maestria di fine scuola lirica, tramettendo, con voce limpida e misurata, calore ed emozione. Il duo presenta un intenso viaggio sonoro nell’epoca d’oro del jazz, per raccontarla attraverso celebri standard e composizioni originali con leggerezza e divertissement.

Inizio concerto ore 21 ingresso su prenotazione euro 6



FOQUS è in Via Portacarrese a Montecalvario, 69 - Napoli

Concerti dalle ore 21:00

Formula Ingresso: Concerto + Menù da 10/17 euro

E' gradita la prenotazione:

email: eventi@foqusnapoli.it

tel. & whatsapp: 333 43 860 75 / 328 421 8405 / 081 1917 4938

La fruizione del ristorante/bar e dei concerti avviene in sicurezza come da norme vigenti.

La Corte dell'Arte è da considerarsi un luogo all'aperto.

Nell'ex convento sede di FOQUS è nuovamente attiva La Corte dell'Arte, il contenitore di idee e attività artistiche e culturali che si realizzano in uno spazio polifunzionale all’interno dell’elegante chiostro cinquecentesco dell’ex Istituto Montecalvario.

La Corte dell’Arteè un’area eventi nel cuore del centro storico di Napoli, con palco per esibizioni live, una Galleria d'Arte Contemporanea, la prima Biblioteca di Quartiere, un Cinema con 200 posti, e poi Bar, Ristorante, Pizzeria, oltre a spazi destinati a Meeting, Esposizioni ed altro.

FOQUS, che rappresenta un nuovo modo di concepire l’economia e le politiche culturali, sociali e formative, da oggi offre un nuovo modo per concepire e fruire di arte e musica. Tutto questo nel cuore dei Quartieri Spagnoli di Napoli.