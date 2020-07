Concerto per un amico, dedica per Alberto Falco

Gli amici musicisti non vogliono dimenticare il loro caro amico e collega Alberto Falco. Mentre si augurano che le autorità competenti facciano luce sulla sua vicenda, lunedì 27 luglio alle 20.30 nel complesso monumentale di San Domenico Maggiore terranno «Concerto per un amico».



Il concerto vuole ricordarlo e portare all'attenzione dell'opinione pubblica le assurde circostanze che il musicista partenopeo, malato di cancro, si è ritrovato a vivere gli ultimi mesi di vita: da solo, bloccato al centro covid dell'ospedale del mare di Napoli perchè risultato positivo in seguito al ricovero, e quindi, come presume la famiglia, infettato in ospedale, senza poter ricevere le cure oncologiche che avrebbero potuto salvargli la vita.



Alberto era una grande chitarrista, e tanti musicisti e amici hanno deciso di ricordarlo nell'unico modo che forse gli sarebbe piaciuto



Parteciperanno: Giacinto Piracci, Gianmarco Volpe, Leonardo De Lorenzo, Dario Guidobaldi, Mario Mazzaro, Luca Roseto, Ergio Valente, Giulio Martino, Ciro Riccardi, Marco Castaldo, Vincenzo Lamagna, Fausto Ferraiuolo, Pasquale De Angelis e molti altri.

