Coronavirus, in Campania la cultura arriva a casa con il palinsesto online della Scabec

Un fine settimana ricco di musica, video e appuntamenti culturali proposto dalla Scabec, società campana per i beni culturali. In programma, per PianoCity Napoli 2020, l'evento sostenuto dalla Regione Campania, quattro live in diretta sulla pagina Facebook della Scabec per le proposte di #culturacampania.



Sabato 28 marzo Pasquale Cirillo si esibirà alle ore 17 in Napulitanata, un progetto artistico creato dallo stesso Cirillo per portare la canzone napoletana nel mondo.



Alle ore 21,30 invece Elpidia Giardina al piano interpreterà le musiche del gruppo progressive più amato di sempre, i Pink Floyd.



Il programma prosegue domenica 29 marzo con il live di Luca Alemagna alle ore 16, “La musica nel cinema”, e alle ore 18,30 con l’esibizione di Maria Grazia Ritrovato, pianista e compositrice.



Il palinsesto online della Scabec non si ferma qui, con #culturacampania ogni giorno nuovi contenuti sui canali social: con Spotify sono proposte le originali playlist ispirate alle bellezze naturali e i luoghi d'arte della Campania; il canale youtube di Lezioni di Storia Festival trasmette le lezioni della seconda edizione del festival che anche quest’anno ha registrato oltre le 10.000 presenze, con 61 relatori internazionali e 200 lezioni sul tema “Noi e Loro”; sul canale instagram, con @campaniartecard e #mycampania un racconto del patrimonio culturale della regione attraverso gli occhi dei viaggiatori con le loro foto in un unico grande album digitale.



Prosegue anche il progetto Canta Suona e Cammina, che ogni settimana propone un video-racconto dei progressi dei circa 300 ragazzi delle sette bande, seguiti a distanza in questo periodo di restrizioni, sia dai loro maestri di musica che dai tutor e che si esercitano su un brano che viene poi proposto anche al pubblico.



E' inoltre disponibile sul sito www.100scarlatti.it il fumetto - consultabile e scaricabile - dal titolo "Il sogno di Donna Emilia" realizzato in collaborazione con il COMICON. E' il racconto della fondatrice dell’Associazione Alessandro Scarlatti, realizzato in occasione della mostra per il centenario dell'associazione “Napoli – musica ininterrotta” allestita al Museo Pignatelli. © RIPRODUZIONE RISERVATA