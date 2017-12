Cristiano Malgioglio, show sotto il vischio a Napoli

Martedì 26 Dicembre 2017, 13:55 - Ultimo aggiornamento: 26-12-2017 14:00

Angeli, cantori, santi, menestrelli, dei e demoni: Anatema è il potpourri più originale del clubbing partenopeo e anche per queste feste natalizie il party arcobaleno più trasversale è stato il loro.Genderless, ossia niente distinzioni di sesso, età o etnia perché «il divertimento è per tutti», come recita il loro claim.Allo Shine Club del Vomero (..ormai da oltre tre anni) il venerdì dance organizzato da Raffaele Testa e Marcantonio Russo riesce sempre a intrattenere e sorprendere un’ampia platea con la più squisita proposta pop, deephouse, trap e gold.Guest assai speciale di questa puntata è stato Cristiano Malgioglio, star indiscussa dalla casa del Grande Fratello Vip, dove ha primeggiato per autoironia, colore e talento da intrattenitore, a metà strada tra Moira e mamma chioccia.Accolto dallo stuolo di fan napoletani, il ciuffo platino più celebre d’Italia s’è esibito in uno spettacolo di canti e balletti coreografati, officiato da Priscilla, al secolo Mariano Gallo, ovvero la drag più internazionale della nostra città, d’istanza ogni estate al Jackie’o di Mykonos.Ad applaudire tra gli altri: Lisa Fusco, Nunzio Giannini, Vincenzo Aloe, Grazia Malafronte, Giuseppe D’Ascoli, Antonio Mendozza e tanti tanti altri.