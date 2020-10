Da Capri al lungomare di Santa Lucia, l'Anema e Core band tour parte da Rosolino

Riparte l'Anema e Core band tour con una prima tappe fissata per Sabato 17 ottobre da Rosolino a Napoli, sul lungomare di Santa Lucia.

Il gruppo della Taverna caprese più amata d'Italia dà il via alla sua tournée. Un ritorno per Gianluigi Lembo e la sua band in quello che è il luogo simbolo degli eventi, della musica dal vivo e dello spettacolo partenopei. "Come da tradizione, iniziamo da Napoli, con gli amici di Rosolino. Qui ci sentiamo come a casa, c'è una forte sintonia con il pubblico e tutto il team. Ci esibiremo in una carrellata di grandi successi cercando di portare quell'allegria e spensieratezza di cui tanto abbiamo bisogno tutti."

Un mix di stili, un sound unico che attinge dal repertorio napoletano, da quello latino-americano, dalla musica italiana leggera, dalle hit internazionali fino ad arrivare agli ultimi tormentoni.

Tanta ironia e momenti di intrattenimento, per una cena spettacolo tutta "Anema e Core", nel pieno rispetto delle normative anti Covid.

La serata di sabato inizierà alle 20.30 ed il locale chiuderà a mezzanotte.

