Da Sanremo a Capri il cantante dei Boomdabash all'Anema e Core

Venerdì 3 Maggio 2019, 14:41 - Ultimo aggiornamento: 03-05-2019 14:43

Da Sanremo a Capri, il cantante dei Boomdabash, Angelo Rogoli, in arte Biggie Bash, protagonista della taverna più In d'Italia ieri notte sul palco con Gianluigi Lembo e l'Anema e Core Band. Sulle note di "Per un milione", la canzone che la band salentina ha portato quest'anno all' Ariston e che continua a cavalcare le classifiche delle canzoni più amate e trasmesse dalle radio e su Spotify, Biggie Bash si è esibito per il pubblico che ieri animava l'Anema e Core, regalando un mini concerto a sorpresa.Grande complicità con Gianluigi sul palco, dove hanno intonato anche i classici della musica italiana come "l'Italiano". Musica, allegria e spontaneità, Biggie Bash dei Boomdabash si è lasciato trasportare al ritmo dell'Anema e Core, tappa fissa di Vip del mondo della canzone e dello spettacolo in vacanza a Capri.