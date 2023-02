Dal liceo di Scampia a Sanremo: Simona Sorrentino sul palco dell'Ariston

Dal liceo musicale Melissa Bassi di Scampia al Festival di Sanremo. La violinista Simona Sorrentino, docente dell'istituto e referente del dipartimento strumenti ad arco sarà domani, venerdì 10 febbraio, sul palco del Teatro Ariston con Edoardo Bennato, Leo Gassman e il Quartetto Flegreo di cui è primo violino.

Il curriculum di Simona Sorrentino è ricco di esperienze musicali, ha collaborato con Edoardo Bennato, Claudio Baglioni, Lucio Dalla, Morgan, Billy Preston, Alex Britti, Antonello Venditti , Massimo Ranieri, Amedeo Minghi, Alessandro Siani, Velvet Underground e molti altri.

Un bel traguardo per Simona Sorrentino ma anche un orgolio per il Liceo Musicale Bassi diretto dal preside Domenico Mazzella Di Bosco che con passione ed entusiasmo ha da sempre un unico obiettivo: il valore umano e la formazione di tutti i suoi alunni ed insegnanti, per rendere i presenti e futuri professionisti della musica fieri delle proprie radici e consci delle proprie potenzialità.