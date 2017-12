Dal Texas a Torre Annunziata per cantare in onore della Madonna della Neve

Giovedì 28 Dicembre 2017, 15:39 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2017 15:39

TORRE ANNUNZIATA - Dal Texas a Torre Annunziata per un concerto natalizio in onore della patrona della città oplontina. Il coro della parrocchia S.Thomas the Apostle Parish della città di Amarillo in Texas, prima di esibirsi il prossimo capodanno davanti a Papa Francesco, ha scelto la Basilica della Madonna della Neve, per il concerto natalizio che si terrà sabato 30 dicembre alle ore 19.00. La scelta è figlia del grande interesse per la storia della sacra effigie. Al concerto saranno presenti il sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione, il rettore della Basilica Monsignor Raffaele Russo, e rappresentanti delle istituzioni: «Per la nostra basilica e per l’intera comunità di Torre Annunziata – dice Monsignor Raffaele Russo - ricevere i nostri fratelli americani attratti dalla storia della nostra patrona, è un grande onore anche perché, e questo è un particolare che ci rende particolarmente orgogliosi - hanno scelto di esibirsi nella Basilica, prima di farlo il prossimo primo gennaio, di fronte al papa. Questo particolare conferisce all’evento la straordinarietà che merita».«Il primo gennaio- dice Lory Mondaini organizzatrice del viaggio del coro in Italia – il coro si esibirà in Piazza San Pietro. Per questo, abbiamo scelto di esibirci prima a Napoli, città che amiamo molto. Abbiamo scelto la Basilica di Torre Annunziata perché siamo rimasti molto colpiti dalla storia, e dalla fede verso quella sacra effige. Il coro – continua- si esibirà per circa un’ora con un repertorio di una decina di pezzi natalizi e non». Il coro si esibirà nel corso del programma di eventi messo in piedi dalla Basilica della Madonna della Neve. Programma che si concluderà sabato 6 gennaio con la celebrazione della Epifania del Signore ed in serata al teatro di San Francesco di Paola, con la commedia teatrale “Arezzo 29 in tre minuti”.