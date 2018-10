Mercoledì 17 Ottobre 2018, 12:16

Speaker per radio Kiss Kiss, attore, ironico imitatore ed oggi cantante. Ciro Limatola, apprezzato dal grande pubblico dell'etere per le sue divertenti incursioni al fianco di Gigi Garretta, non smette di confermare la sua vena creativa e si lancia nella musica dal vivo, con la neonata «Ciro & The Bretella Brothers», leggi Ciro Limatola (frontman), Claudio Varriale (chitarra), Domenico Peluso (Basso), Cristiano Stocchetti (Sax), Diego Genova (Batteria) e Paolo Tarallo (tastiera).Il nome del gruppo, che ha debuttato a settembre al Lido Marinella a Meta di Sorrento per poi continuare sabato scorso da Rosolino, è già una missione dichiarata: la caratteristica della band, infatti, è quella di avere appunto le bretelle, un dettaglio che la dice lunga non solo sul mood scanzonato dei suoi componenti ma anche sul genere musicale preferito, che spazia dal pop alla musica napoletana, con un'unica missione: far divertire il pubblico.