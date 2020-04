Ultimo aggiornamento: 16:00

«Una mucisa può fare...», cantava Maxnel 1998. E dopo 22 anni ilnapoletanolo prende alla lettera, visto che lui con la musica ha pensato di bene di fare davvero qualcosa di speciale. Il format musicale "" è nato come un’iniziativa aggregativa verso tutta la gente costretta nelle proprie case a causa del. L’intento è quello di riunire sul web tutti i fruitori della buona, del groove e del funky accuratamente ricercato e selezionato. Insomma, far salire tutti su un treno emozionale, dove gli ingredienti principali sono: ballare, sorridere e cantare.«Lo slogan da me coniato è: You dance, smile and sing staying at home», spiega lo stesso Dario. «Il treno ad alta velocità inizia il viaggio immaginario, durante il percorso si sale su un ponte virtuale, arrivando dritti nelle case, dove il dj svolge la funzione di anello di congiunzione tra i 2 mondi». Le sessioni sono formate da 8 dj set di 50 min ciascuno, sempre in diretta susulla pagina di Dario. Si è partiti con i primi episodi improntati sulla rare disco 80, per poi continuare con due sessioni anni 90 e proseguire fino ai giorni nostri. Ma come dicevamo, una muisca può fare: e infatti questa iniziativa ha uno scopo ben preciso: regalare tramite mail l’mp3 del dj set in cambio di un piccolo contributo da donare a chi sta affrontando in prima linea l’emergenza coronavirus. La, come previsto nell’ambito del decreto legge “”, ha aperto un conto corrente bancario dedicato. Le donazioni possono essere effettuate tramite bonifico sia dall'Italia sia dall'estero. Offerte che possono essere fatte anche allaItaliana che è in prima linea dall'inizio dell’allerta Covid-19 in modo capillare su tutto il territorio nazionale attraverso migliaia di volontari e operatori che stanno lavorando senza sosta per sostenere la popolazione.