Il DiVino Jazz Festival torna dopo tre anni: 10 concerti a ingresso gratuito

Dopo tre anni dall'ultima edizione, ritorna il DiVino Jazz Festival. La XVI edizione della rassegna musicale diretta da Gigi Di Luca si terrà in cinque comuni della provincia di Napoli - Torre Annunziata, Pompei, Ercolano, Santa Maria La Carità e Cercola - dall’8 al 18 dicembre 2022.

In programma 10 concerti ad ingresso gratuito con grandi nomi del jazz italiano, internazionale e campano. Tra gli ospiti attesi al festival: Enzo Avitabile, Tony Esposito, Marialy Pacheco, Luca Aquino, Fabrizio Bosso, Julian Oliver Mazzariello, Stefano Battaglia, Gabriele Mirabassi, Simone Zanchini. E ancora, Irina Arozarena, Mimmo Langella, Manomanouche Quartet, Matteo Franza, la Magicaboola Brass Band.

Oltre alla musica sono in programma anche degustazioni di vini, visite guidate, convegni sulla cultura enogastronomica campana e la mostra fotografica itinerante nei luoghi dei concerti, “Terra Nera” a cura di Pino Miraglia.

«Si rinnova l’appuntamento del Divino Jazz Festival che torna dopo tre anni di assenza nella zona vesuviana, con il suo progetto itinerante che prevede concerti di qualità, visite guidate, mostre e degustazioni in aziende vinicole» dichiara il direttore artistico, Gigi Di Luca. «Il jazz nel nostro festival suona per strada, nelle chiese, nei teatri, in strutture istituzionali e nelle ville vesuviane proponendo un programma aperto a tutti, gratuito ed inclusivo, che valorizza i territori e i prodotti enogastronomici della Campania».